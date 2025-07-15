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15 июля 2025, 07:13

Россия нанесла удар по Сумщине: повреждено медучреждение, есть раненый

15 июля 2025, 07:13
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В ночь на 15 июля Шосткинская община вновь подверглась враждебной атаке. Предварительно известно об одном пострадавшем — человеку оказывается медицинская помощь

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров , передает RegioNews.

По его словам, в результате удара повреждено медицинское учреждение, а также несколько многоквартирных и частных домов.

Масштабы разрушений уточняются, идет ликвидация последствий.

Как известно, около часу ночи Воздушные силы сообщили о скоростной цели на Шостке. По данным мониторинговых каналов, Шосткинский район находился под обстрелом предположительно С-300/С-400.

Напомним, 14 июля россияне несколько раз терроризировали Сумщину. Три российских дрона попали по одному из крупнейших университетов области, ранены студенты. Кроме того, в этот день оккупанты повредили медицинское учреждение в Сумской общине.

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