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15 липня 2025, 07:13

Росія завдала удару по Сумщині: пошкоджено медзаклад, є поранений

15 липня 2025, 07:13
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У ніч на 15 липня Шосткинська громада знову зазнала ворожої атаки. Попередньо відомо про одного постраждалого — людині надається медична допомога

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок удару пошкоджено медичний заклад, а також кілька багатоквартирних і приватних будинків.

Масштаби руйнувань уточнюються, триває ліквідація наслідків.

Як відомо, близько першої години ночі Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Шостку. За даними моніторингових каналів, Шосткинський район перебував під обстрілом ймовірно С-300/С-400.

Нагадаємо, 14 липня росіяни декілька разів тероризували Сумщину. Три російські дрони поцілили по одному з найбільших університетів області, поранено студентів. Окрім того, в цей день окупанти пошкодили медичний заклад у Сумській громаді.

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