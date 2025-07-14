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14 июля 2025, 09:03

В Сумах после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар

14 июля 2025, 09:03
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фото: ГСЧС Сумщины
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В воскресенье, 14 июля, российские войска совершили очередную атаку на Сумы. Вражеские беспилотники ударили по объекту гражданской инфраструктуры, что повлекло за собой частичное разрушение нежилого здания и масштабный пожар

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Огонь охватил как внутренние помещения, так и крышу здания.

К тушению привлекли специальную технику, в частности, оборудование для работы на высоте. Пожар гасили одновременно по нескольким направлениям, что усложнялось условиями разрушения.

Благодаря слаженным действиям спасателей пожар удалось полностью ликвидировать. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Напомним, на Сумщине российский дрон ударил по медикам во время эвакуации раненого.

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