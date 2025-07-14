В Сумах после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар
В воскресенье, 14 июля, российские войска совершили очередную атаку на Сумы. Вражеские беспилотники ударили по объекту гражданской инфраструктуры, что повлекло за собой частичное разрушение нежилого здания и масштабный пожар
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Огонь охватил как внутренние помещения, так и крышу здания.
К тушению привлекли специальную технику, в частности, оборудование для работы на высоте. Пожар гасили одновременно по нескольким направлениям, что усложнялось условиями разрушения.
Благодаря слаженным действиям спасателей пожар удалось полностью ликвидировать. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Напомним, на Сумщине российский дрон ударил по медикам во время эвакуации раненого.
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