11:22  14 июля
В Тернопольской области пассажир выпал из авто и погиб
08:25  14 июля
Из Украины пытались вывезти старопечати, датированные 1704 годом
05:05  14 июля
Нырнул и пропал в воде: в Запорожье утонул 17-летний юноша
UA | RU
UA | RU
14 июля 2025, 22:35

Удар по университету на Сумщине: ранен студент

14 июля 2025, 22:35
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

В ОВАЕ рассказали о последствиях удара по Сумщине. На территории местного университета везде обломки стекла

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Олега Григорова, три российских дрона попали по одному из крупнейших университетов области. Русские целили заведомо по учебному заведению. В результате вражеской атаки 19-летний студент получил ранения.

Вечером в больницу обратилась также 18-летняя девушка. У нее острая реакция на стресс. При этом на территории университета повреждены корпуса, выбиты окна, повсюду обломки стекла.

"Оказываем необходимую поддержку, работаем над ликвидацией последствий атаки. Все службы задействованы. Прорабатывается вопрос усиления безопасности учебных заведений", — говорят в ОВА.

Напомним, утром 14 июля российский беспилотник атаковал Сумскую область. Сообщалось о раненых и поврежденных зданиях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы оккупанты Сумская область
Дроны, артиллерия и авиабомбы: россияне накрыли огнем Днепропетровщину
14 июля 2025, 20:51
В Донецкой области оккупанты убили 2 гражданских, пострадали 7 человек
14 июля 2025, 11:25
Россия обстреляла Харьковщину: есть раненые, погибший и уничтоженное пшеничное поле
14 июля 2025, 10:48
Все новости »
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
В Днепре подросток во время рыбалки нашел снаряд
14 июля 2025, 23:30
"Чтобы остановить убийства и установить мир": Зеленский побеседовал с Трампом
14 июля 2025, 23:15
В Харькове художница превратила вентиляцию метро в арт-объект
14 июля 2025, 22:55
В Харьковской области мужчина устроил "бизнес" на контрафактном алкоголе
14 июля 2025, 21:47
В Киеве прекратили работу мошеннических колл-центров: проведено 15 обысков
14 июля 2025, 21:35
В Ровенской области мужчина угрожал ножом и пытался угнать авто
14 июля 2025, 21:21
Patriot для Украины и санкции для РФ: Трамп раскритиковал Путина и "дал ему срок" на мирное соглашение
14 июля 2025, 21:17
В Сумской области "Белые ангелы" помогли женщине, оставшейся одна в селе под обстрелами
14 июля 2025, 21:07
Дроны, артиллерия и авиабомбы: россияне накрыли огнем Днепропетровщину
14 июля 2025, 20:51
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »