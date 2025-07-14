Фото: ОВА

В ОВАЕ рассказали о последствиях удара по Сумщине. На территории местного университета везде обломки стекла

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Олега Григорова, три российских дрона попали по одному из крупнейших университетов области. Русские целили заведомо по учебному заведению. В результате вражеской атаки 19-летний студент получил ранения.

Вечером в больницу обратилась также 18-летняя девушка. У нее острая реакция на стресс. При этом на территории университета повреждены корпуса, выбиты окна, повсюду обломки стекла.

"Оказываем необходимую поддержку, работаем над ликвидацией последствий атаки. Все службы задействованы. Прорабатывается вопрос усиления безопасности учебных заведений", — говорят в ОВА.

Напомним, утром 14 июля российский беспилотник атаковал Сумскую область. Сообщалось о раненых и поврежденных зданиях.