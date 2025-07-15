Силы обороны ударили по российских войсках на Курщине
Пилоты боевых дронов подразделения РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда продолжают уничтожать российских захватчиков на Курском направлении
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
На днях украинские дронщики уничтожили:
- командный пункт противника;
- 10 укрытий;
- три блиндажа;
- два минометных расчета,
- квадроцикл, камеру видеонаблюдения;
- выносную антенну пилотов FPV-дронов.
"Враг всегда под постоянным прицелом, от операторов-пограничников ему не спрятаться! Подразделение РУБпАК "Прайм" — надежный щит Украины!", — говорится в сообщении.
Напомним, пограничники показали, как тяжелый ночной бомбер "Баба Яга" уничтожает позиции россиян в Харьковской области.
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