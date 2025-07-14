Россияне третий раз попали по Сумской общине: ранен человек, повреждено медучреждение

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В понедельник, 14 июля, российский беспилотный летательный аппарат (БпЛА) третий раз ударил по Сумской общине, на этот раз попав в медицинское учреждение

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По предварительной информации, в результате атаки один человек ранен.

Здание медицинского заведения получило повреждения. Последствия атаки выясняются.

Напомним, сегодня в Сумской общине российский дрон также попал в учебное заведение, ранены.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки российские войска совершили более 90 обстрелов по 32 населенным пунктам в 14 территориальных общинах Сумщины. В результате атак погибли трое мирных жителей , еще десять человек получили ранения.