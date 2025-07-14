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14 июля 2025, 18:47

В Никополе снаряд попал в дом: погибла 27-летняя женщина, ее мужа удалось спасти

14 июля 2025, 18:47
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фото: Национальная полиция Украины
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Быстрая реакция правоохранителей помогла спасти раненого мужчину

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Никополе после вражеского обстрела полицейские спасли 35-летнего мужчину, получившего тяжелые ранения в результате прямого попадания снаряда в жилой дом. Согласно предварительной информации, во время атаки в помещении также находилась его 27-летняя жена. От полученных травм она скончалась на месте.

Обстрел произошел 12 июля после 11 часов. В результате попадания российского снаряда был частично разрушен частный дом. После поступления сообщения на место прибыл экипаж сектора реагирования патрульной полиции Никопольского райуправления. Правоохранители, не дожидаясь приезда "скорой", оперативно транспортировали раненого мужчину служебным автомобилем в больницу.

Кроме этой семьи, в результате артобстрела пострадали еще два человека из соседних домов - пожилая женщина и 15-летний подросток. Медики диагностировали у них акубаротравмы. Снаряды также повредили несколько частных домов и хозяйственных построек.

Ранее сообщалось, Россия ударила "шахедами" по Днепропетровщине: ранены 3 гражданских, среди них - дети.

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