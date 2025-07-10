Стрельба в центре Сум: ранен мужчина, нападающий разыскивается
Вечером 9 июля в центре Сум произошел резонансный инцидент со стрельбой. На одной из центральных улиц между группой лиц возник конфликт, переросший в вооруженное противостояние
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что один из участников схватки открыл огонь из пистолета, ранив оппонента. После выстрела нападавший скрылся с места происшествия.
Пострадавшего с огнестрельным ранением доставили в больницу.
Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности стрелка, его местонахождение, а также поиск свидетелей инцидента.
Полиция призывает граждан, ставших очевидцами происшествия или имеющих любую полезную информацию, обращаться по телефону 102.
Напомним, сегодня в Киеве был застрелен полковник СБУ.
Во вторник, 8 июля, в Деснянском районе Киева в собственном автомобиле застрелили мужчину. Полиция установила личность убитого, поиски стрелки продолжаются.