В одном из районов Киева застрелили человека
Утром 10 июля в Голосеевском районе столицы произошла стрельба. В результате инцидента погиб мужчина
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киев, передает RegioNews.
На месте убийства правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.
"Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник в Деснянском районе Киева в собственном автомобиле застрелили мужчину. Полиция установила личность убитого, поиски стрелка продолжаются.
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