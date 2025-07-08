Смертельная стрельба в Киеве: мужчину убили в собственном авто

фото: Полиция Киева

Утром 8 июля в полицию поступило сообщение о стрельбе в Деснянском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу столичной полиции.

Предварительно правоохранители выяснили, что около 7:00 к припаркованному на улице автомобилю, в котором находился мужчина, подошел неизвестный, произвел выстрел из оружия и скрылся. От полученного огнестрельного ранения потерпевший погиб на месте.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения, столичного главка, работники уголовного розыска и кинологи.

Следователи начали уголовное производство.

Правоохранители принимают меры по установлению и задержанию нападающего.

Напомним, недавно на Киевщине в одном из жилых комплексов произошла стрельба. Пуля попала в окно квартиры, где в тот момент находились мама с маленьким ребенком.