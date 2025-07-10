В Киеве застрелили полковника СБУ
Утром в Голосеевском районе Киева был расстрелян полковник СБУ Иван Воронич
Об этом в Telegram заявил бывший народный депутат Игорь Мосийчук, передает RegioNews.
По его словам, неизвестный мужчина приблизился к полковнику СБУ Ивану Вороничу и из пистолета с глушителем, совершил пять прицельных выстрелов, после чего скрылся с места совершения преступления.
"В результате выстрелов потерпевший получил многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Бывший начальник 5-го управления Департамента контрразведки СБУ Роман Червинский подтвердил информацию об убийстве полковника СБУ Ивана Воронича.
По его словам, убийца – вражеский диверсант.
По информации из соцсетей, из-за убийства работника спецслужб в Киеве объявили план-перехват. Стрелок скрылся на внедорожнике в неизвестном направлении.
Напомним, ранее сообщалось, что утром в Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина.