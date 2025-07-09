Фото: полиция Днепропетровской области

В селе Томаковской громады на Днепропетровщине полиция задержала 37-летнего мужчину, которого подозревают в смертельном избиении знакомого

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 5 июля. По предварительной информации, между хозяином дома и его гостем возникла ссора, которая быстро переросла в физическое противостояние.

Во время конфликта подозреваемый нанес 56-летнему мужчине многочисленные удары руками и ногами. Пострадавшего госпитализировали, однако несмотря на усилия медиков спасти его не удалось - он скончался в больнице от полученных травм. После избиения злоумышленник покинул место происшествия.

Правоохранителям удалось установить личность нападавшего. Им оказался местный житель. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

7 июля следователи официально сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Напомним, мать стала в защиту любовника: в Кривом Роге 4-летний мальчик скончался от избиения отчима.