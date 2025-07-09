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09 июля 2025, 16:35

В Кривом Роге 24-летнего парня забили до смерти в собственной квартире: подозреваемый даже не пытался скрыться

09 июля 2025, 16:35
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Фото: полиция Днепропетровской области
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Полиция расследует жестокое избиение, повлекшее гибель молодого человека

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел вечером 5 июля в одной из квартир, расположенной в Центрально-Городском районе города. По данным следствия, между двумя знакомыми возник конфликт, в результате которого один из них жестоко избил другого.

Во время ссоры подозреваемый нанес потерпевшему многочисленные удары, от которых тот получил тяжелые телесные повреждения. Медикам не удалось спасти мужчину – он скончался на месте. Как выяснили правоохранители, оба участника инцидента были сверстниками, им по 24 года.

Полицейские оперативно задержали нападающего. Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Суд уже избрал ему меру пресечения - содержание под стражей.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, в частности, что именно послужило его причиной. В случае доказательства вины задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, мать стала в защиту любовника: в Кривом Роге 4-летний мальчик скончался от избиения отчима.

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Кривой Рог Избиение смерть драка преступление конфликт телесные повреждения Днепропетровская область
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