Убийство мужчины в Киеве: личность погибшего установили, стрелка разыскивают

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу столичной полиции.

Отмечается, что убитым оказался 48-летний местный житель.

По информации источника агентства "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах, убитый мужчина - гражданский, занимался предпринимательской деятельностью.

Полиция продолжает работать на месте происшествия.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления.

Напомним, сегодня, 8 июля, около 7:00 в Десянском районе Киева произошла стрельба. Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия, после чего скрылся. От полученного огнестрельного ранения потерпевший погиб.