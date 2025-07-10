Стрілянина в центрі Сум: поранено чоловіка, нападника розшукують
Увечері 9 липня в центрі Сум стався резонансний інцидент зі стріляниною. На одній із центральних вулиць між групою осіб виник конфлікт, який переріс у збройне протистояння
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що один із учасників сутички відкрив вогонь із пістолета, поранивши опонента. Після пострілу нападник зник із місця події.
Потерпілого з вогнепальним пораненням доправили до лікарні.
Наразі тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи стрільця, його місцезнаходження, а також пошук свідків інциденту.
Поліція закликає громадян, які стали очевидцями події або мають будь-яку корисну інформацію, звертатися за телефоном 102.
Нагадаємо, сьогодні в Києві застрелили полковника СБУ.
У вівторок, 8 липня, в Деснянському районі Києва у власній автівці застрелили чоловіка. Поліція встановила особу вбитого, пошуки стрілка продовжуються.