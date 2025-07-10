Стрілянина в центрі Сум: поранено чоловіка, нападника розшукують

фото: Національна поліція

Увечері 9 липня в центрі Сум стався резонансний інцидент зі стріляниною. На одній із центральних вулиць між групою осіб виник конфлікт, який переріс у збройне протистояння

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що один із учасників сутички відкрив вогонь із пістолета, поранивши опонента. Після пострілу нападник зник із місця події.

Потерпілого з вогнепальним пораненням доправили до лікарні.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи стрільця, його місцезнаходження, а також пошук свідків інциденту.

Поліція закликає громадян, які стали очевидцями події або мають будь-яку корисну інформацію, звертатися за телефоном 102.

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