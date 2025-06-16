фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки, 15 июня, российские оккупанты нанесли 426 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак ранен человек, повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По оперативной информации, за сутки оккупанты повредили по меньшей мере семь частных домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры.

"46-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Магдалиновку", – говорится в сообщении.