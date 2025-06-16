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16 июня 2025, 07:11

В Запорожье в результате вражеского удара загорелось предприятие

16 июня 2025, 07:11
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иллюстративное фото: ГСЧС
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Из-за очередной вражеской атаки в Запорожье произошел пожар на одном из промышленных предприятий

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ситуация контролируемая. Информация уточняется.

Напомним, сегодня ночью, 16 июня, кафиры атаковали Киевщину. В Обуховском районе пострадал 60-летний мужчина.

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