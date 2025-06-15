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15 июня 2025, 16:29

За неделю РФ выпустила по Украине 140 ракет, 3000 КАБов и 2800 ударных дронов, - Зеленский.

15 июня 2025, 16:29
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За прошедшую неделю войска РФ сбросили на Украину почти 3 000 авиационных бомб. Также россияне выпустили около 2 800 ударных дронов и 140 ракет разных типов

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Он отметил, что только за ночь силы ПВО уничтожили 167 воздушных целей, которыми Россия атаковала Украину. Речь идет о 183 ударных дронах и 11 ракетах разных типов. Основной удар – по Кременчугу на Полтавщине.

"За этот месяц Россия уже применила против Украины около 2800 ударных дронов, почти 3000 управляемых авиационных бомб и 140 ракет разных типов", - написал Владимир Зеленский.

Он отметил, что уже четвёртый год Москва постоянно наращивает количество ударов. Именно поэтому так важно, чтобы уже в ближайшие недели были приняты все решения, которые ужесточат санкции против РФ.

"Нужны прайс-кепы, которые остановят войну. Нужны санкции против российских банков и финансового сектора, которые будут действительно болезненными. Нужно бороться и со схемами обхода санкций. Америка, Европейский Союз, страны G7 могут это обеспечить", - подчеркнул глава государства.

Напомним, в ночь на 15 июня российская армия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Силы ПВО обезвредили 167 вражеских целей.

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