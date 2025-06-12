Фото из открытых источников

Украинские военные рассказали, почему россиянам удалось продвинуться в Сумской области. По их мнению, Украина не воспользовалась временем Курской операции, чтобы укрепить оборону в области

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

Украинцы узнали о продвижении РФ в Сумской области только в мае 2025 года. При этом украинские военные отмечают: россияне начали давить на первые пограничные села – Новенькое, Журавку, Басовку – еще в конце зимы – в начале весны.

Как все началось

13 марта, когда Силы обороны Украины выходили из Курщины, журналисты УП работали в нескольких километрах от границы и слышала от тамошних военных, что россияне уже "заходили" на квадроциклах в Басовку. Это второй поселок от границы.

"Все думают, что россияне сделали это за неделю, но ведь это все тянется чуть ли не с середины февраля. Просто DeepState долго не обновлял этот участок. А тенденция кардинально не менялась, они постоянно наступали. Вот на окраинах Локни они были уже где-то в начале мая, если не раньше, хоть там той Локни – две улицы на 1,5 километра (на карте DeepState она обозначена как захваченная россиянами с 7 июня – УП)", – говорит журналистам военнослужащий из 17-й бригады.

За более трех месяцев армия РФ захватила с десяток крошечных и небольших деревень вдоль границы северо-восточнее Сум. В общей сложности это площадь почти 200 квадратных километров. Для сравнения это примерно пятая часть территории Курщины, которую Украине удалось захватить во время наступления прошлым летом.

Некоторые украинские военные рассказали, что уже некоторое время фиксируют накопление россиян по ту сторону границы в районе российского села Горналь.

"Это история с тем, что они отвлекают наше внимание, или это будет история с тем, что они собираются наступать - говорить рано. Если они пойдут на наше направление таким же количеством людей, как на Юнаковку, то есть вероятность, что их сценарий повторится и у нас. Есть проблема с фортификациями, а в домах долго не посидишь – их разберут КАБ; есть проблема с защищенностью дорог жизни", - отметил военнослужащий по направлению Мирополья.

По словам главного сержанта одного из подразделений БПЛА, работающего на Сумщине, если россияне будут тянуться в Сумы еще и со стороны Садков, Мирополье — это может быть проблемой. Там ведь много лесов. Из перехватов украинские военные знают, что россияне направили в Сумскую область четыре новых подразделения.

Почему россияне смогли продвинуться на Сумщине

Из зоны российского наступления вдоль границы и Юнаковки забрали несколько наиболее боеспособных бригад. Также вместо них группировке "Курск" передали слабые вновь сформированные подразделения. По словам журналистов, одна из таких бригад, зашла на Сумщину без представления о боевых действиях и с мизерным количеством собственных дронов.

"Нам нужны резервы, нам нужны сильные FPV-экипажи", - объясняет опытный боец одной из бригад ДШВ.

При этом с российской стороны на Сумском направлении активно работает самое эффективное подразделение БПЛА противника "Рубикон". Кроме того, по словам украинских военных, с которыми общались журналисты: вдоль границы над Хотинью, Писаревкой и Юнаковкой не было сплошной линии обороны.

Украина не использовала время Курской операции для того, чтобы укрепить границу Сумской области.

"Когда мы сидели на российских позициях, нас очень удивляло, что у них есть траншеи по 6–8 километров, которые тянутся под землей и все ведут к границе, к КПВВ. Они очень хорошо свою границу укрепили. А сейчас мы на Сумщине, и здесь вообще нет ничего… Ты спешишь что-то делать. У меня на днях ребята держали оборону в блиндажах, которые вырыли где-то в 2014 году. Пошел дождь, и их по пояс затопило. Когда стоял Курск, можно было включить фантазию и сделать подземный мир на Сумщине. Но никто ничего не делал. Если бы мы натянули сетки над дорогами раньше, ситуация на Курщине могла бы развиваться по другому", – возмущается в разговоре с журналистами сержант одного из подразделений БПЛА, ранее воевавшего на Курщине, а теперь действующего на Сумщине.

Генштаб растянул фронт

Оккупанты применяли по Сумам удары с "Града". При этом, по данным УП в правоохранительных органах, удар "Градом" был нанесен с территории России (это еще раз подтверждает, что в захваченных россиянами селах Сумской области нет тяжелой техники, артиллерии, РОВД и т.п.). В то же время, если посмотреть по карте 30-40 километров от точки прилета в Сумах, выходит, что российский "Град" стрелял либо с севера – района российских сел Синяк, Кульбаки, Новоивановка, либо с востока – района Гуева, Горнали.

Это значит, что россияне однажды смогли подсунуть установку "Град" почти под границу и открыть из нее огонь, а украинские подразделения не успели ее обнаружить или атаковать их. Это совсем другой уровень риска для самих Сум.

При этом отмечают, что такие "прилеты" по Сумам не массовые. Значит, обстрел произошел 3 июня можно назвать очередным способом устрашения гражданского населения и попыткой склонить Украину к компромиссам на переговорах.

Также важно, что рабочая дальность российского FPV-дрона на оптоволокне – примерно 15 километров, расстояние от крайних российских позиций до Сум – 18–20 километров.

"Все меряют от серой зоны или от края захваченного участка и говорят – 20–25 километров до Сум! Но, во-первых, точка взлета находится минимум в 5 километрах от линии боевого столкновения, так что если россияне в 20–25 километрах от Сум, то дрон – за все 35 километров, а дальше за 35 километров. Во-вторых, чем дальше ты летишь на оптоволокне, тем меньше заряд ты несешь. Что ты будешь нести в окрестности Сум – гранату F-1? Она не произведет большого поражения. Поэтому тратить оптоволоконный дрон, чтобы испугать какого-нибудь цивила в тылу, нет никакого смысла", – объясняет упомянутый выше главный сержант одного из подразделений БПЛА.

При этом россияне рассказывают, что якобы готовятся летать на оптоволокне дальностью 50 километров. Если это действительно удастся у них, ситуация может измениться. В то же время многие военные недовольны тактикой.

"Генштаб растянул фронт. Вместо того, чтобы сосредоточить свои силы на Днепропетровщине и Донетчине, они прибегли к действиям на Курском направлении, которые сейчас превратились в Сумскую операцию. Чтобы проводить операции на новых участках, нам нужны новые силы. Идея "противник бьет здесь, а мы будем бить на другом направлении, чтобы больше сковать его. боеприпасов", – возмущается ситуацией на Сумщине один из командиров высокого уровня, которому в настоящее время не хватает пополнения в Донецкой области.

Напомним, ранее в Сумской ОВА говорили, что нет необходимости для немедленной эвакуации из города Сумы. По словам главы ОВА Олега Григорова, ситуация на границе сложная, но контролируемая.