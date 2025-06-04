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04 июня 2025, 06:51

Россияне атаковали Харьков "шахедами" и ракетами: в городе – масштабные пожары

04 июня 2025, 06:51
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иллюстративное фото: ГСЧС Харьковщины
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В ночь на 4 июня российские войска нанесли удары по Харькову с применением девяти дронов-камикадзе "Shahed" и по меньшей мере двух ракет, тип которых еще устанавливается

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки зафиксировано по меньшей мере четыре места попадания в промышленной зоне города. Там возникли масштабные пожары. Также загорелся один из частных домов.

По состоянию на утро известно об одном пострадавшем — в Новобаварском районе. Ему оказана медицинская помощь.

На местах работают спасатели, полиция, представители местных властей и волонтеры. Информация уточняется.

Напомним, накануне россияне ударили по селу Чистоводовка Изюмского района Харьковской области. Погибли три гражданских.

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