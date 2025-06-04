Россияне атаковали Харьков "шахедами" и ракетами: в городе – масштабные пожары
В ночь на 4 июня российские войска нанесли удары по Харькову с применением девяти дронов-камикадзе "Shahed" и по меньшей мере двух ракет, тип которых еще устанавливается
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.
По его словам, в результате атаки зафиксировано по меньшей мере четыре места попадания в промышленной зоне города. Там возникли масштабные пожары. Также загорелся один из частных домов.
По состоянию на утро известно об одном пострадавшем — в Новобаварском районе. Ему оказана медицинская помощь.
На местах работают спасатели, полиция, представители местных властей и волонтеры. Информация уточняется.
Напомним, накануне россияне ударили по селу Чистоводовка Изюмского района Харьковской области. Погибли три гражданских.