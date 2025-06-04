фото: ДСНС України

Рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи на місцях російських ударів у Сумах. Надзвичайники працювали одночасно на семи різних локаціях

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що рятувальники тимчасово відновили пошкоджені покрівлі та вибиті вікна у постраждалих будинках, зокрема в багатоповерхівці. Піротехніки обстежили прилеглі території та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів.

Протягом дня на місцях також працювали психологи та медики ДСНС, надаючи підтримку постраждалим жителям.

За оновленими даними, внаслідок ворожого обстрілу загинуло 4 людини. Ще 28 отримали поранення, серед них — троє дітей.

Нагадаємо, 3 червня росіяни вдарили по Сумах із далекобійної РСЗВ. Удари відбулися одночасно в різних місцях. Раніше було відомо про 25 поранених, серед них – троє дітей.

4 червня оголошено Днем жалоби в Сумській міській територіальній громаді.