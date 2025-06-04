08:03  04 червня
На Львівщині жінка намагалася стрибнути з мосту: її врятували
03:30  04 червня
На Прикарпатті чоловік влаштував "бізнес" на ухилянтах
02:55  04 червня
Співачка Тіна Кароль розповіла, що їй не подобається в чоловіках
UA | RU
UA | RU
04 червня 2025, 07:07

У Сумах завершено рятувальні роботи: кількість поранених зросла до 28 осіб

04 червня 2025, 07:07
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС України
Читайте также
на русском языке

Рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи на місцях російських ударів у Сумах. Надзвичайники працювали одночасно на семи різних локаціях

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що рятувальники тимчасово відновили пошкоджені покрівлі та вибиті вікна у постраждалих будинках, зокрема в багатоповерхівці. Піротехніки обстежили прилеглі території та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів.

Протягом дня на місцях також працювали психологи та медики ДСНС, надаючи підтримку постраждалим жителям.

За оновленими даними, внаслідок ворожого обстрілу загинуло 4 людини. Ще 28 отримали поранення, серед них — троє дітей.

Нагадаємо, 3 червня росіяни вдарили по Сумах із далекобійної РСЗВ. Удари відбулися одночасно в різних місцях. Раніше було відомо про 25 поранених, серед них – троє дітей.

4 червня оголошено Днем жалоби в Сумській міській територіальній громаді.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна загиблі Суми рятувальники ДСНС атака російська армія поранені
Росіяни атакували Харків "шахедами" та ракетами: у місті – масштабні пожежі
04 червня 2025, 06:51
На Кіровоградщині ліквідували небезпечну частину ворожого БпЛА
04 червня 2025, 06:47
Тисячі ракет для війни: стало відомо, скільки ракет зараз має РФ
03 червня 2025, 23:15
Всі новини »
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
На Херсонщині росіяни поранили 8 мирних жителів
04 червня 2025, 08:36
Масована атака на Запоріжжя: десятки дронів, авіаударів та артобстрілів
04 червня 2025, 08:18
На Львівщині жінка намагалася стрибнути з мосту: її врятували
04 червня 2025, 08:03
Рятувальники ліквідовують масштабні пожежі після нічної атаки на Харків
04 червня 2025, 07:39
Росія вивела в Чорне море кораблі, споряджені крилатими ракетами "Калібр"
04 червня 2025, 07:26
Росіяни атакували Харків "шахедами" та ракетами: у місті – масштабні пожежі
04 червня 2025, 06:51
На Кіровоградщині ліквідували небезпечну частину ворожого БпЛА
04 червня 2025, 06:47
"Мене мобілізували досить жорстко": співак Микита Ломакін показався у формі після тривалого мовчання
04 червня 2025, 04:30
Правоохоронець з Вінниці продав ухилянту мандрівку на надувному матраці через кордон
04 червня 2025, 03:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »