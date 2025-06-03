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В разведке рассказали о ракетном запасе России. Враг все еще имеет потенциал продолжать массированные обстрелы

Об этом сообщает NV, передает RegioNews.

По данным украинской разведки по состоянию на середину мая 2025 года РФ имела:

почти 600 единиц баллистических ракет "Искандер-М";

более 100 единиц гиперзвуковых аэробалистических ракет "Кинжал";

почти 300 единиц крылатых ракет "Искандер-К";

свыше 300 единиц крылатых ракет Х-101;

более 400 единиц крылатых ракет "Калибр";

до 300 единиц крылатых ракет Х-22/32;

около 700 единиц ракет "Оникс" и гиперзвуковых "Циркон";

60 единиц северокорейских баллистических KN-23;

около 11 тысяч зенитных управляемых ракет до С-300/С-400.

Аналитики заметили, что с таким арсеналом РФ может продолжать массированные обстрелы. Однако интенсивность атак будет зависеть от производства и темпов пополнения запасов.

Напомним, 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", благодаря чему на российских аэродромах пылали транспортные самолеты и стратегические бомбардировщики. Сообщалось, что по меньшей мере 13 российских самолетов были уничтожены. Еще больше получили повреждения.