Тысячи ракет для войны: стало известно, сколько ракет сейчас РФ.
В разведке рассказали о ракетном запасе России. Враг все еще имеет потенциал продолжать массированные обстрелы
Об этом сообщает NV, передает RegioNews.
По данным украинской разведки по состоянию на середину мая 2025 года РФ имела:
- почти 600 единиц баллистических ракет "Искандер-М";
- более 100 единиц гиперзвуковых аэробалистических ракет "Кинжал";
- почти 300 единиц крылатых ракет "Искандер-К";
- свыше 300 единиц крылатых ракет Х-101;
- более 400 единиц крылатых ракет "Калибр";
- до 300 единиц крылатых ракет Х-22/32;
- около 700 единиц ракет "Оникс" и гиперзвуковых "Циркон";
- 60 единиц северокорейских баллистических KN-23;
- около 11 тысяч зенитных управляемых ракет до С-300/С-400.
Аналитики заметили, что с таким арсеналом РФ может продолжать массированные обстрелы. Однако интенсивность атак будет зависеть от производства и темпов пополнения запасов.
Напомним, 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", благодаря чему на российских аэродромах пылали транспортные самолеты и стратегические бомбардировщики. Сообщалось, что по меньшей мере 13 российских самолетов были уничтожены. Еще больше получили повреждения.
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