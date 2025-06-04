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04 июня 2025, 06:47

На Кировоградщине ликвидировали опасную часть вражеского БпЛА

04 июня 2025, 06:47
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фото: Национальная полиция
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Накануне взрывотехники обезвредили оставшийся после сбития вражеского ударного беспилотника термобарический боеприпас на территории Кировоградской области

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что боевая часть найденного дрона весом более 50 кг не сдетонировала и частично углубилась в землю.

Боеприпас имел термобарический и обломочный эффект, что представляет значительную опасность для населения.

Специалисты вручную изъяли боеприпас и уничтожили его контролируемым подрывом на месте.

Полиция отмечает, что при обнаружении подозрительных предметов следует немедленно сообщать по номерам 101 или 102, не приближаясь к объекту.

Напомним, на Киевщине во двор частного дома упала российская крылатая ракета Х-101.

В середине мая в Киевской области саперы уже изымали с поля боевую часть крылатой ракеты Х-101, которую выпустила РФ.

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