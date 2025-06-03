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03 июня 2025, 15:04

Россияне обстреляли село на Харьковщине: есть погибшие и раненые

03 июня 2025, 15:04
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фото: Харьковская ОВА
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В понедельник, 3 июня, российские войска обстреляли село Чистоводовка Куньевской общины в Харьковской области

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По предварительной информации, враг нанес удар по реактивной системе залпового огня. В результате атаки погибли по меньшей мере два человека. Еще трое получили ранения разной степени тяжести.

Местные власти сообщают, что данные о пострадавших обновляются. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью.

На месте работают спасатели, медики и милиционеры. Последствия обстрелов уточняются.

Напомним, сегодня, 3 июня, россияне ударили по Сумам из дальнобойного РСЗО. Удары произошли одновременно в разных местах. В результате удара – трое погибших, а количество раненых возросло до 25 человек.

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