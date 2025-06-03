Россияне запустили по Украине более сотни дронов: сколько сбило ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 75 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 60 – сбиты огневыми средствами поражения, еще 15 – локационно потеряны (без негативных последствий).

Основные направления воздушного удара – Черниговщина, Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Одесщина и Донбасс. Зафиксировано попадание в 11 локациях.

Напомним, за минувшие сутки россияне потеряли 1100 человек личного состава и немало техники.