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29 января 2025, 22:17

Не заплатишь - не сдашь экзамен: в Сумской области педагогов поймали на взятке

29 января 2025, 22:17
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Фото: Нацполиция
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С каждого ученика преподаватель требовал 2,8 тысяч гривен

Об этом сообщает Нацполиция Сумской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили педагогов, которые брали с учеников взятки за сдачу экзаменов. С каждого в группе брали по 2,8 тысяч гривен. При этом ученикам преподавал заявил: кто не заплатит – тот экзамен не сдаст.

Директора и заместителя учебного заведения задержали после того, как они получили от преподавателя 36 500 гривен взятки. Кроме того, в кабинете руководителя нашли еще 209 тысяч гривен наличными.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили схему в автошколах. Выяснилось, что злоумышленники помогали будущим водителям сдать экзамены на получение удостоверения за взятку. За свои "услуги" они просили 15-20 тысяч гривен.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области объявили о подозрении медика ВЛК. Выяснилось, что он взял взятку в 20 тысяч гривен, чтобы признать военнослужащего пригодным к службе в тылу. Речь идет о службе в воинских частях, ТЦК, учебных центрах.

взятка образование полиция
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