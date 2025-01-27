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27 января 2025, 15:41

Водительское удостоверение за деньги: в Киеве разоблачили новую схему

27 января 2025, 15:41
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Фото: прокуратура
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Злоумышленники предлагали будущим водителям помощь в экзаменах за 15-20 тысяч гривен

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Правоохранители разоблачили схему злоумышленников, которые за деньги помогали сдать практические и теоретические экзамены на право управления автомобилями и получить водительское удостоверение в центрах МВД. За свои "услуги" злоумышленники просили 15-20 тысяч гривен.

Одним из подозреваемых является 58-летний мужчина, работающий автоинструктором. Он убеждал своих учеников, что самостоятельно сдать экзамены невозможно, и необходимо заплатить 1 000 долларов США через его знакомых и сдать экзамен в территориальном сервисном центре Черкасс.

После этого будущий водитель должен был пройти практическое обучение. Но можно было заплатить 6 тысяч гривен и пропускать занятия. Злоумышленники обещали, что за дополнительные 15 тысяч гривен они помогут сдать экзамен с первого раза.

Помогали инструктору еще два человека, которые имели связи в сервисных центрах МВД. Один из подозреваемых предлагал водителям сдать экзамен на вождение авто категории "С", "С1" за 20 тысяч гривен. Его задержали "на горячем". Всем фигурантам объявили о подозрении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Житомирщине задержали медиков, требовавших взятку от участника войны . Военный обратился в больницу для подтверждения инвалидности, но ему сказали, что без взятки он желаемое не получит. Медики потребовали от ветерана 2 тысячи долларов США.

Также сообщалось, что в Киеве врач и военный требовали у ветерана 5 тысяч долларов США за оформление инвалидности. Защитник, раненый в Бахмуте, был причислен к запасу. Врач требовала у него взятку, а помогал ей беглый военнослужащий.

МВД прокуратура водительское удостоверение
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