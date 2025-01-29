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Подозрение получили двое медиков и их сообщник, которые за деньги помогали уклонистам получить фиктивную инвалидность для выезда за границу

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Семейный врач одной из больниц области вместе с врачом-неврологом и сообщником организовали схему помощи мужчинам, которые хотели избежать мобилизации.

Они требовали и получили 500 долларов за поддельный вывод МРТ с фиктивным диагнозом. На его основании пациент должен получить официальное заключение врачебной комиссии о непригодности к военной службе из-за инвалидности.

Кроме того, дельцы оформляли фиктивное пребывание "пациента" на стационарном лечении, как будто он прошел все необходимые обследования, лечение и реабилитацию.

В ходе обысков у фигурантов изъяли документацию, черновые записи, деньги, компьютерную технику и автомобили.

Решается вопрос взятия дельцов под стражу.

Напомним, ранее сообщалось, что у врача Сумской МСЭК, разоблаченной во взяточничестве, нашли незадекларированную квартиру в Италии.