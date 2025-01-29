Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Нацполіція Сумської області, інформує RegioNews.

Правоохоронці викрили освітян, які брали з учнів хабарі за складання іспитів. З кожного в групі брали по 2,8 тисячі гривень. При цьому учням викладав заявив: хто не заплатить - той іспит не складе.

Директора та заступника закладу освіти затримали після того, як вони отримали від викладача 36 500 гривень хабаря. Крім того, в кабінеті керівника знайшли ще 209 000 гривень готівкою.

Нагадаємо, раніше у Києві викрили схему в автошколах. З'ясувалося, що зловмисники допомагали майбутнім водіям скласти іспити на отримання посвідчення за хабар. За свої "послуги" вони просили 15-20 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що на Дніпропетровщині оголосили про підозру медику ВЛК. З'ясувалося, що він взяв хабар 20 тисяч гривень, щоб визнати військовослужбовця придатним до служби в тилу. Йдеться про службу у військових частинах, ТЦК, навчальних центрах.