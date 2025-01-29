Фото: Цензор. НЕТ

Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили мошенника из Харькова. Ранее уже осужденный мужчина решил заработать на желании жителей прифронтовых территорий эвакуироваться. Он размещал фейковые объявления о вывозе людей, животных, вещей, в том числе с прифронтовых территорий.

"Следователи доказали, что в течение двух месяцев злоумышленник обманул по меньшей мере 12 граждан и нанес пострадавшим материальный ущерб на общую сумму около 48 тысяч гривен", - сообщили в полиции.

Теперь аферисту грозит лишение свободы до 8 лет.

Напомним, ранее разоблачили афериста из Днепра. В соцсетях он создавал фейковые страницы с продажей автомобилей. Когда клиенты перечисляли ему деньги, он просто исчезал. Среди пострадавших родственники военных.

Также сообщалось, что в Одессе аферист торговал несуществующими турами в Египет. С клиентов он брал задаток от 4 до 10 тысяч гривен. Пока люди ожидали звонка после перечисления средств, он уже блокировал их номера.