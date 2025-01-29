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29 января 2025, 19:31

Обещал вывезти с прифронтовых территорий: аферист из Харькова заработал на желании людей эвакуироваться

29 января 2025, 19:31
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Фото: Цензор. НЕТ
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Злоумышленник заработал на надежде людей десятки тысяч гривен

Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили мошенника из Харькова. Ранее уже осужденный мужчина решил заработать на желании жителей прифронтовых территорий эвакуироваться. Он размещал фейковые объявления о вывозе людей, животных, вещей, в том числе с прифронтовых территорий.

"Следователи доказали, что в течение двух месяцев злоумышленник обманул по меньшей мере 12 граждан и нанес пострадавшим материальный ущерб на общую сумму около 48 тысяч гривен", - сообщили в полиции.

Теперь аферисту грозит лишение свободы до 8 лет.

Напомним, ранее разоблачили афериста из Днепра. В соцсетях он создавал фейковые страницы с продажей автомобилей. Когда клиенты перечисляли ему деньги, он просто исчезал. Среди пострадавших родственники военных.

Также сообщалось, что в Одессе аферист торговал несуществующими турами в Египет. С клиентов он брал задаток от 4 до 10 тысяч гривен. Пока люди ожидали звонка после перечисления средств, он уже блокировал их номера.

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