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Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Херсонской области, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что осенью 2023 года руководитель частного предприятия из Одессы согласился капитально восстановить в Благодатном пострадавшие от вражеских обстрелов частные дома. Однако в итоге подрядчик значительно завысил сумму произведенных работ. Теперь злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Отмечается, что с августа по октябрь 2023 года руководство территориального общества в Херсонской области заключило 11 договоров со строительной фирмой из Одессы по выполнению капитальных ремонтов жилых домов. Речь идет о домах, пострадавших от российских обстрелов в Благодатном.

Сельский совет перевел на счет предпринимателя около 4 миллионов гривен. Однако оказалось, что 41-летний владелец компании завысил сумму почти на полмиллиона гривен.

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили депутата на хищении средств. Речь идет о деньгах, которые выделили из бюджета на покупку уличных фонарей. Депутат организовал схему, по которой бюджет потерял 16,4 миллиона гривен.

Также сообщалось, что в Киеве будут судить эксдиректора ритуальной службы и его заместителя. Их подозревают в хищении бюджетных средств, которые выделили на строительство колумбарной стены на кладбище. Это стена для захоронения урн.