Минздрав передаст медикам 71 тысячу защитных костюмов

Выбрали костюмы по 488 гривен китайского производства

Фото: Светлана Шаталова

Выбрали костюмы по 488 гривен китайского производства

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает RegioNews.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить наших медиков качественными средствами индивидуальной защиты. Поэтому уже в ближайшее время Минздрав получит более 71 тыс. качественных защитных костюмов, которые будут распределены по всей стране", - говорится в сообщении.



Шаталова также объяснила, почему не выделили средства государственному предприятию "Медицинские закупки Украины”, которому было поручено закупить защитные костюмы для медицинских работников. Отметила, что ГП экономило на качестве, а в Минздрав не могут себе этого позволить. Нельзя с одной стороны говорить об уважении к врачам и с другой стороны заставлять их терять сознание через 2 часа использования костюма без сертификации.

В Минздрав сами провели закупку костюмов с соблюдением всех процедур.

"В целом у нас было 7 претендентов, 4 из них соответствовали всем необходимым критериям и стандарту 14126. Стоимость этих костюмов составляла от 488 до 610 грн. Мы выбрали вариант за 488 грн. Это костюмы китайского производства, которые имеют все европейские сертификаты, предприятие соответствует стандартам ISO, костюмы биозащиты соответствуют требованиям изделий для медицинского использования, а также в своем комплекте имеют бахилы. Смысл не в том, чтобы купить самые дешевые костюмы, которые не смогут защитить врачей. Следует обеспечить наших врачей надежной защитой". - сообщает заместитель.

Защита медицинских работников – приоритет нашей команды МИНЗДРАВА и Министра Максима Степанова в частности. Мы работаем над... Опубликовано Svetlana Shatalova Понеділок, 20 апреля 2020 г.

Напомним, в Украине 5710 инфицированных, 151 человек умер. 86% умерших это люди старше 50-ти лет.

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