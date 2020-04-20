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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
20 апреля 2020, 15:07 18

Буковина: умер 20-летний парень с пневмонией

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20 апреля 2020, 15:07 18
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Юношу, как и шестеро других умерших в эти выходные, проверяют на коронавирус
Фото из открытых источников
Юношу, как и шестеро других умерших в эти выходные, проверяют на коронавирус

Об этом сообщают в Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.

За последние сутки в медицинских заведениях Буковины умерли четверо пациентов: двое в областной больнице и по одному в Черновицкой городской больнице №1 и Сторожинецкой ЦРБ.

Среди умерших – парень 2000 года рождения.

У одного из умерших был диагностирован коронавирус. Это мужчина 1948 года рождения, который имел и цирроз печени.

На результаты диагностики других трех людей пока что ожидают. Все больные имели двухстороннюю пневмонию. У двух больных была также гипертония.

За сутки до этого в Черновицкой области умерло 6 человек. В двух из них подтверждено заражение COVID-19. Это женщины, обе 1956 года рождения.

На результаты диагностики четырех других ожидают.

Один пациент из Черновцов с подозрением на коронавирус и сложным сопутствующим онкозаболеванием скончался дома.

19 апреля в области зафиксировано 17 новых случаев COVID-19.

  • Черновцы – 8
  • Глибоцкий район – 3
  • Сторожинецкий район – 2
  • Кицманский район – 1
  • Новоселицкий район – 2
  • Хотинский район – 1

Среди них контактные лица – 7, пневмонии – 2, с подозрением на коронавирус – 8. Самому старшему больному 87 лет. Заболели 9 женщин и 8 мужчин.

В области 906 человек инфицированны коронавирусом.

Напомним, в Украине 5710 инфицированных, 151 человек умер. 86% умерших-это люди старше 50-ти лет.

На Пасху семь областей не подали в показатели заболеваемости COVID-19, среди них и Черновицкая.


Черновецкая ОДА Буковина коронавирус смерти смерть
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