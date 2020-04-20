Буковина: умер 20-летний парень с пневмонией
Об этом сообщают в Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.
За последние сутки в медицинских заведениях Буковины умерли четверо пациентов: двое в областной больнице и по одному в Черновицкой городской больнице №1 и Сторожинецкой ЦРБ.
Среди умерших – парень 2000 года рождения.
У одного из умерших был диагностирован коронавирус. Это мужчина 1948 года рождения, который имел и цирроз печени.
На результаты диагностики других трех людей пока что ожидают. Все больные имели двухстороннюю пневмонию. У двух больных была также гипертония.
За сутки до этого в Черновицкой области умерло 6 человек. В двух из них подтверждено заражение COVID-19. Это женщины, обе 1956 года рождения.
На результаты диагностики четырех других ожидают.
Один пациент из Черновцов с подозрением на коронавирус и сложным сопутствующим онкозаболеванием скончался дома.
19 апреля в области зафиксировано 17 новых случаев COVID-19.
- Черновцы – 8
- Глибоцкий район – 3
- Сторожинецкий район – 2
- Кицманский район – 1
- Новоселицкий район – 2
- Хотинский район – 1
Среди них контактные лица – 7, пневмонии – 2, с подозрением на коронавирус – 8. Самому старшему больному 87 лет. Заболели 9 женщин и 8 мужчин.
В области 906 человек инфицированны коронавирусом.
Напомним, в Украине 5710 инфицированных, 151 человек умер. 86% умерших-это люди старше 50-ти лет.
На Пасху семь областей не подали в показатели заболеваемости COVID-19, среди них и Черновицкая.
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