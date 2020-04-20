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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
20 апреля 2020, 11:50 8

На Пасху семь областей не подали показатели заболеваемости COVID-19

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20 апреля 2020, 11:50 8
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Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области не подали информацию о ПЦР-тестировании
Фото из открытых источников
Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области не подали информацию о ПЦР-тестировании

Об этом на брифинге сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

За последние сутки проведено 1988 тестирований методом ПЦР. Низкое количество тестирований за сутки связана с тем, что на Пасху уменьшилось количество людей, которые обратились с соответствующими симптомами и которым необходимо было провести ПЦР-тестирование. Также за минувшие сутки 7 областей - это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области, не предоставили никакой информации о тестирование украинцев на коронавирусную инфекцию. Глава Минздрава дал поручение Главному государственному санитарному врачу Виктору Ляшко выяснить причины этой ситуации.

На прошлой неделе был прирост случаев заболеваемости COVID-19 в диапазоне от 6,9 до 11,2%. Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в четверг, 16 апреля, – 501 человек. Но инкубационный период коронавирусной болезни составляет до 14 дней, поэтому целостную картину нарушения карантинных мероприятий на Вербное воскресенье можно будет увидеть на этой неделе.

В Украине лабораторно подтверждено 5710 случаев COVID-19. За сутки зафиксирован 261 новый случай, из них 16 детей и 43 у медицинских работников. Госпитализировано в учреждения здравоохранения 78 человек.

Результаты брифинга Министра здравоохранения Максим Степанов за 20 апреля: В Украине лабораторно подтверждено 5710...

Опубликовано Министерство здравоохранения'я України Понедельник, 20 апреля 2020 г.

Напомним, В Минздраве полагают, что всплеск заболеваемости на коронавирус в Украине, который пришелся на 12-18 апреля, связан с религиозными праздниками.


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