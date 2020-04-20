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Тернопольская область: от COVID-19 умерла жительница Почаева
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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
20 апреля 2020, 13:49 12

Тернопольская область: от COVID-19 умерла жительница Почаева

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20 апреля 2020, 13:49 12
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В области зафиксировано 414 случаев инфицирования, шесть из них - летальные
Фото из открытых источников
В области зафиксировано 414 случаев инфицирования, шесть из них - летальные

Как передает RegioNews, об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook.

На Пасху умерла женщина 43-х лет, жительница города Почаев. Пациентка поступила в Почаевскую районную больницу 15 апреля.

19 апреля в 19:30 женщину в тяжелом состоянии перевели в Тернопольскую больницу скорой помощи. У нее подтвердили коронавирус. В этот же день в 21:30 женщина умерла.

НА ПАСХУ В ТЕРНОПОЛЬСКОЙ БОЛЬНИЦЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ УМЕР ЧЕЛОВЕК ОТ COVID-19 На Пасху умерла женщина 43...

Опубликовано Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом Понедельник, 20 апреля 2020 г.

К слову, в Почаевской лавре грубо нарушили карантин. В ночь с 18 на 19 апреля в Почаевской Свято-Успенской лавре верующие и священнослужители нарушили карантинные ограничения, которые ввели для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

В Почаевской лавре настоятель игнорирует требования властей и врачей. Минздрав подозревает вспышку коронавируса в Почаевской Лавре, но не может его подтвердить через отказ настоятеля от сотрудничества. От проблемы самоустранился также и мэр Почаева.

Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 09:00 20 апреля в Тернопольской области 414 случаев COVID-19, 6 – летальных. За сутки подтверждено 24 новых случая инфицирования.

  • 161– жители Монастырисского района.
  • 42 – жители Кременецкого района.
  • 39 – жители Бучацкого района.
  • 39 – жители Шумского района.
  • 30 – жители Залещицкого района.
  • 28 – жители города Тернополя.
  • 22 – жители Чертковского района.
  • 22 – жители Козовского района.
  • 8 – жители Борщевского района.
  • 5 – жители Подгаецкого района.
  • 4 – жители Тернопольского района.
  • 4 – жители Гусятинского района.
  • 4 – жители Теребовлянского района.
  • 2 – жители Бережанского района.
  • 2 – жители Збаражского района.
  • 1 – житель Зборовского района.
  • 1 – житель Лановецкого района.

В Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай заболевания.


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