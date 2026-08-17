На Ровенщине мотоциклист без прав попал в ДТП: 16-летняя пассажирка была без шлема

Фото: Национальная полиция

В Ровенском районе в результате столкновения мотоцикла с автомобилем травмировались 18-летний водитель и его 16-летняя пассажирка

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 16 августа около 17:40 на дороге между селами Хотин и Александрия.

По предварительным данным, 18-летний житель села Рубче, управляя мотоциклом KOVI, столкнулся со встречным Renault Scenic, за рулем которого находилась 56-летняя жительница Сарненского района.

В результате ДТП мотоциклиста с закрытым переломом ноги госпитализировали. Его 16-летняя пассажирка, жительница села Хотин, была без мотошлема. Медики забрали девушку с места аварии без сознания и госпитализировали в областную детскую больницу с предварительным диагнозом "политравма".

Полицейские установили, что 18-летний водитель не имел водительского удостоверения соответствующей категории, а мотоцикл не был зарегистрирован в установленном законом порядке.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи приступили к судебному расследованию по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Оба транспортных средства изъяли и поместили на специальную площадку. У водителей отобрали биологические образцы.

Напомним, ранее в Ровенской области 16-летний водитель автомобиля ВАЗ насмерть сбил 26-летнюю беременную женщину. Ее ребенка тоже не удалось спасти. Несовершеннолетнего кормчего задержали.