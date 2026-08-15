В Ровенской области пьяный 16-летний водитель насмерть сбил беременную женщину

Фото: Национальная полиция

В Ровенской области 16-летний водитель автомобиля ВАЗ насмерть сбил 26-летнюю беременную женщину. Ее ребенка тоже не удалось спасти. Несовершеннолетнего кормчего задержали

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

ДТП произошло 14 августа около 23:00 в селе Морочное на улице Центральной. По предварительным данным, 16-летний житель села Локница за рулем ВАЗа наехал на местную жительницу, которая шла по грунтовой обочине в попутном направлении.

Женщина находилась на 37-й неделе беременности. Ее госпитализировали, однако от полученных травм она скончалась. Спасти ребенка тоже не удалось.

При осмотре водителя прибор Dräger показал 1,9 промилле алкоголя. Полицейские задержали несовершеннолетнего и поместили в изолятор временного содержания.

По факту ДТП следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения водителем в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшей.

Решается вопрос о сообщении 16-летнему водителю о подозрении.

Напомним, недавно в Ровно в результате ДТП перевернулась "скорая". Автомобиль опрокинулся на бок. Травмировался экипаж медиков в составе трех человек. Предварительно у них диагностировали незначительные повреждения.