На Буковине мужчине продали мотоцикл, которого не существовало

Фото: Национальная полиция

На Буковине мужчину обманули в интернете. Это случилось, когда он хотел купить мотоцикл

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

58-летний мужчина хотел купить мотоцикл. В Интернете он увидел объявление. Продавцу он перечислил 16 тысяч предоплат. Однако впоследствии продавец просто скрылся. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенничества.

"Сведения об указанном факте мошенничества полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование", - говорят в полиции.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.