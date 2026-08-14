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14 августа 2026, 18:39

Смертельное ДТП в Ровенской области: суд взял под стражу водителя микроавтобуса, столкнувшегося с мотоциклом

14 августа 2026, 18:39
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Фото: полиция Ровенской области
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В Ровенской области суд избрал 51-летнему водителю микроавтобуса Renault Trafic меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Мужчину подозревают в совершении ДТП, в котором погибли двое молодых людей

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

Смертельная авария произошла 12 августа около 21:00 вблизи села Берестовка Владимирской общины.

По данным следствия, водитель Renault Trafic, 51-летний житель села Довговоля, по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом Lifan.

Мотоциклом управлял 19-летний житель села Довговоля. В результате столкновения погибли водитель двухколесного и его 14-летняя пассажирка, которая была без мотошлема.

Правоохранители установили, что мотоцикл принадлежит 47-летнему отцу погибшего парня. В тот день юноша только получил водительское удостоверение и взял транспортное средство прокатиться.

После аварии следователи задержали водителя микроавтобуса в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении.

В полиции отметили, что мужчина был трезв.

14 августа суд полностью удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому строжайшую меру пресечения — 60 суток содержания под стражей без возможности внесения залога.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. По инкриминируемой статье мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, вечером 13 августа в Ровно в результате столкновения с легковушкой перевернулась "скорая" . Пострадали три медика.

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