На Рівненщині мотоцикліст без прав потрапив у ДТП: 16-річна пасажирка була без шолома

Фото: Національна поліція

У Рівненському районі внаслідок зіткнення мотоцикла з автомобілем травмувалися 18-річний водій та його 16-річна пасажирка

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 16 серпня близько 17:40 на дорозі між селами Хотин та Олександрія.

За попередніми даними, 18-річний житель села Рубче, керуючи мотоциклом KOVI, зіткнувся із зустрічним Renault Scenic, за кермом якого перебувала 56-річна жителька Сарненського району.

Внаслідок ДТП мотоцикліста із закритим переломом ноги госпіталізували. Його 16-річна пасажирка, жителька села Хотин, була без мотошолома. Медики забрали дівчину з місця аварії без свідомості та госпіталізували до обласної дитячої лікарні з попереднім діагнозом "політравма".

Поліцейські встановили, що 18-річний водій не мав посвідчення водія відповідної категорії, а мотоцикл не був зареєстрований у встановленому законом порядку.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Обидва транспортні засоби вилучили та помістили на спеціальний майданчик. У водіїв відібрали біологічні зразки.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині 16-річний водій автомобіля ВАЗ на смерть збив 26-річну вагітну жінку. Її дитину також не вдалося врятувати. Неповнолітнього керманича затримали.