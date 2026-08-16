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16 августа 2026, 10:27

Черновицкий бизнесмен Илья Павлюк попал в ДТП в Винницкой области и скрылся с места аварии

16 августа 2026, 10:27
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Фото: Украинская правда
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Черновицкий бизнесмен Илья Павлюк, которого журналисты называли "теневым куратором" группы народных депутатов от "Слуги народа", попал в ДТП в Винницкой области и покинул место аварии. Впоследствии правоохранители его нашли

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседника издания в правоохранительных органах, передает RegioNews .

По данным источника, около 18:00 на трассе М-30 вблизи села Садовое Винницкого района столкнулись три автомобиля: Lexus LM350h, которым управлял Павлюк, Ford Edge и Volkswagen Passat.

Предварительно, прибывшие на место аварии правоохранители обнаружили у бизнесмена признаки алкогольного опьянения.

По прибытии полиции и совершении первоочередных процессуальных действий Павлюк, по данным источника, проигнорировал требование оставаться на месте ДТП. За ним приехал автомобиль Mercedes Brabus и бизнесмен покинул место аварии.

Сначала правоохранители объявили его в розыск. Впоследствии стало известно, что Павлюк был найден.

В настоящее время на месте ДТП продолжаются следственные и процессуальные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, что в Ровенской области 16-летний водитель автомобиля ВАЗ насмерть сбил 26-летнюю беременную женщину. Ее ребенка тоже не удалось спасти. Несовершеннолетнего кормчего задержали.

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