В Ровенской области женщина жестоко убила гостя ножом

Фото: Национальная полиция

Преступление произошло в Вараше. В настоящее время 39-летняя женщина находится под стражей

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Преступление произошло 18 марта. Между 39-летней женщиной и ее 49-летним гостем во время застолья с алкоголем произошла ссора. Во время спора она ударила мужчину кухонным ножом в грудь. После ранения мужчина вышел к остановке общественного транспорта, где его обнаружили прохожие. К сожалению, от полученных ранений он умер в больнице.

39-летнюю женщину задержали. В настоящее время она находится под стражей. Ей грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в суд направить обвинительный акт в отношении жителя Запорожья , который на протяжении нескольких лет насиловал маленькую девочку.