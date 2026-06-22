В Ровенской области женщина жестоко убила гостя ножом
Преступление произошло в Вараше. В настоящее время 39-летняя женщина находится под стражей
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
Преступление произошло 18 марта. Между 39-летней женщиной и ее 49-летним гостем во время застолья с алкоголем произошла ссора. Во время спора она ударила мужчину кухонным ножом в грудь. После ранения мужчина вышел к остановке общественного транспорта, где его обнаружили прохожие. К сожалению, от полученных ранений он умер в больнице.
39-летнюю женщину задержали. В настоящее время она находится под стражей. Ей грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что в суд направить обвинительный акт в отношении жителя Запорожья , который на протяжении нескольких лет насиловал маленькую девочку.
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