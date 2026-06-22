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22 червня 2026, 22:15

На Рівненщині жінка жорстоко вбила гостя ножем

22 червня 2026, 22:15
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Фото: Національна поліція
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Злочин стався у Вараші. Наразі 39-річна жінка знаходиться під вартою

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Злочин стався 18 березня. Між 39-річною жінкою та її 49-річним гостем під час застілля з алкоголем сталась сварка. Під час суперечки вона вдарила чоловіка кухонним ножем у груди. Після поранення чоловік вийшов до зупинки громадського транспорту, де його знайшли перехожі. На жаль, від отриманих поранень згодом він помер у лікарні.

39-річну жінку затримали. Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що до суду направити обвинувальний акт відносно жителя Запоріжжя, який впродовж декількох років ґвалтував маленьку дівчинку.

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