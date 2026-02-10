18:50  10 февраля
В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию
17:05  10 февраля
Во Львовской области во время войны строят новый горнолыжный курорт за 140 млн евро
16:55  10 февраля
В Киеве аферисты продавали жилье людей
UA | RU
UA | RU
10 февраля 2026, 15:37

В Запорожье буду судить мужчину, который несколько лет насиловал ребенка сожительницы

10 февраля 2026, 15:37
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

В суд направить обвинительный акт в отношении жителя Запорожья, который в течение нескольких лет насиловал маленькую девочку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Мужчина был сожителем матери ребенка. Впервые обвиняемый изнасиловал ее в семь лет, воспользовавшись ее беззащитностью. Систематически насилуя девочку, 47-летний злоумышленник запугивал ее, говоря, что никто не поверит ее словам.

Мать девочки не знала о насилии сожителя.

Фигуранту инкриминируют неоднократное изнасилование и сексуальное насилие ребенка (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 15 ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153 УК Украины).

Сейчас ребенок живет с матерью.

Обвиняемый находится под стражей без права на залог. Ему грозит максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика. Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Запорожье изнасилование несовершеннолетняя злоумышленник
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Зеленский обещает важные изменения в работе ПВО
10 февраля 2026, 20:45
На Днепропетровщине мужчина угнал авто и сразу же попал в ДТП
10 февраля 2026, 19:55
Отключение света 11 февраля: какими будут графики
10 февраля 2026, 19:23
В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию
10 февраля 2026, 18:50
В Донецкой области разоблачили лесника, который продавал "разрешения" на незаконную вырубку леса
10 февраля 2026, 18:19
На Запорожье военный сбил человека и скрылся
10 февраля 2026, 17:55
Ермак мог тайно встречаться с Зеленским
10 февраля 2026, 17:50
Россияне использовали замерзшую реку для продвижения в Донецкой области
10 февраля 2026, 17:21
Не разрешили выпить: в Ровенской области мужчина жестоко убил отца ножом
10 февраля 2026, 17:20
Во Львовской области во время войны строят новый горнолыжный курорт за 140 млн евро
10 февраля 2026, 17:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Алексей Гончаренко
Все блоги »