Иллюстративное фото: pixabay

В суд направить обвинительный акт в отношении жителя Запорожья, который в течение нескольких лет насиловал маленькую девочку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Мужчина был сожителем матери ребенка. Впервые обвиняемый изнасиловал ее в семь лет, воспользовавшись ее беззащитностью. Систематически насилуя девочку, 47-летний злоумышленник запугивал ее, говоря, что никто не поверит ее словам.

Мать девочки не знала о насилии сожителя.

Фигуранту инкриминируют неоднократное изнасилование и сексуальное насилие ребенка (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 15 ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153 УК Украины).

Сейчас ребенок живет с матерью.

Обвиняемый находится под стражей без права на залог. Ему грозит максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика. Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.