Убийство пенсионерки на Березняках: киевлянина приговорили к 8,5 годам тюрьмы

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В Киеве мужчина, нанесший смертельные телесные повреждения 75-летней соседке, приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы

Об этом сообщила прокуратура города Киева, передает RegioNews .

За поддержание публичного обвинения прокурорами судом объявлен обвинительный приговор 47-летнему мужчине, который нанес тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть пожилой женщине.

Приговором Днепровского районного суда города Киева обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 121 УК Украины и приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы.

В марте 2026 года мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения, во дворе дома на столичных Березняках, начал конфликтовать с 75-летней женщиной, живущей в этом же доме.

Напомним, что в Киеве будут судить мужчину , который до смерти избил соседку у подъезда.