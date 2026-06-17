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17 июня 2026, 08:55

На Ровенщине 9-летний школьник покончил жизнь самоубийством

17 июня 2026, 08:55
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Сарненском районе Ровенской области погиб 9-летний мальчик. Полиция начала досудебное расследование и устанавливает все обстоятельства происшествия

Об инциденте сообщили местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

Информацию о смерти ребенка ZAHID.NET подтвердила представитель полиции Ровенщины Мария Юстицкая.

По ее словам, событие произошло в начале июня. Ведомости внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство".

Известно, что погибшему было 9 лет, он учился в четвертом классе. Предсмертная записка не оставил.

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Место происшествия и другие детали правоохранители не разглашают.

Напомним, более месяца правоохранители разыскивали 15-летнего жителя Ровенского района, пропавшего 5 мая. К сожалению, 5 июня в лесном массиве у села Новая Любомирка местная жительница обнаружила тело подростка.

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