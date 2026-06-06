На Ровенщине завершили поиски 15-летнего парня: его обнаружили мертвым

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Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

К поискам были привлечены ювенальные полицейские, оперативники, кинологи, полицейские офицеры общин, нацгвардейцы, спасатели, лесники, а также неравнодушные граждане. Использовались квадрокоптеры и анализировались десятки часов записей камер системы "Безопасный город".

К сожалению, 5 июня около 17:15 в лесном массиве у села Новая Любомирка местная жительница обнаружила тело подростка.

Следователи выяснили, что погибшим является 15-летний житель села Александрия, ушедший из дома 5 мая. Парень, преодолев расстояние в 8 километров, совершил самоубийство путем повешения.

Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления окончательных обстоятельств и причин смерти.

Напомним, на Черниговщине завершились поиски 17-летнего Всеволода Короля, пропавшего в конце мая. Утром 3 июня тело несовершеннолетнего без признаков жизни было обнаружено в реке Быстрица в городе Бобровица.