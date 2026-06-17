На Рівненщині 9-річний школяр покінчив життя самогубством

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У Сарненському районі Рівненської області загинув 9-річний хлопчик. Поліція розпочала досудове розслідування та встановлює всі обставини події

Про інцидент повідомили місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

Інформацію про смерть дитини ZAHID.NET підтвердила речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька.

За її словами, подія сталася на початку червня. Відомості внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

Відомо, що загиблому було 9 років, він навчався у четвертому класі. Передсмертної записки не залишив.

Наразі слідчі з’ясовують усі обставини трагедії. Місце події та інші деталі правоохоронці не розголошують.

Нагадаємо, понад місяць правоохоронці розшукували 15-річного жителя Рівненського району, який зник 5 травня. На жаль, 5 червня у лісовому масиві поблизу села Нова Любомирка місцева жителька виявила тіло підлітка.