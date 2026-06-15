В Ровенской области мотоцикл влетел в иномарку: молодой парень погиб
Авария произошла в Костопольском районе 15 июня. К сожалению, водитель мотоцикла погиб
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
Предварительно, 18-летний водитель мотоцикла Lifan не учел дорожную обстановку и столкнулся с Hyundai, за рулем которого находился 44-летний мужчина. К сожалению, от полученных травм водитель мотоцикла погиб на месте.
Известно, что водитель микроавтобуса был на момент ДТП трезв. Правоохранители начали следствие.
Напомним, ранее в Хмельницкой области автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Водитель и пассажир погибли на месте.
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