12 грудня 2025, 20:07

На Рівненщині водій збив 14-річного хлопця та втік з місця події

12 грудня 2025, 20:07
Фото: Національна поліція України
Поліція Костополя встановила водія, який збив 14-річного пішохода і втік, потерпілий досі перебуває у лікарні з тяжкими травмами

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Костополі поліція встановила водія, який збив 14-річного пішохода та втік з місця ДТП. Аварія сталася 5 грудня близько 17:30 на вулиці Сарненській. Хлопець отримав перелом щелепи, закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забої і досі перебуває у лікарні.

Місце ДТП у Костополі

За даними правоохоронців, під час наїзду неповнолітній перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході зліва направо за рухом автомобіля. Спільно з управлінням карного розшуку та відділом кримінального аналізу поліцейські встановили транспортний засіб, причетний до пригоди.

Поліція знайшла водія, який втік

Легковик "Opel Astra" знайшли за місцем проживання 44-річного жителя Костопільської громади. Чоловік визнав, що саме він керував автомобілем під час ДТП. Наразі слідчі розслідують кримінальне провадження та вирішують питання щодо повідомлення водію про підозру.

Батьки потерпілого хлопця висловили подяку поліції за оперативну роботу у соціальних мережах, зазначивши, що правоохоронці швидко знайшли керманича та встановили обставини аварії.

Раніше повідомлялося про серйозну ДТП у Харкові, в якій тяжко травмувалася 25-річна дівчина після наїзду автомобіля на проспекті Льва Ландау. Поліція продовжує встановлювати всі деталі події та розшукує свідків.

Костополь ДТП аварія пішохід підліток травми наїзд Рівненська область
